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Названы регионы, где можно получать двойную выплату к пенсии

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Повышенный размер пенсии гражданам будет устанавливается по заявлению с 1 июня. Это касается тех россиян, кто проживает в некоторых северных регионах РФ.

В пресс-службе Пенсионного фонда России сообщили, что для получения пенсии необходимо раз в год подтверждать свое фактическое место проживания.

До 1 июня 2021 года в стране действовал упрощенный порядок получения повышенной пенсии, который был введен из-за ограничений связанных с пандемией.

Гражданину можно было не подавать заявление - его фактическое место проживания выяснялось сотрудниками ПФР в рамках межведомственного взаимодействия с МВД, по данным работодателей либо по телефону при непосредственном общении с пенсионером. В Пенсионном фонде сообщили, что порядок назначения выплата пока не изменится.

"Пенсионерам, которые живут в северных регионах, устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии, ее размер зависит от района проживания и при назначении пенсии определяется по документам о регистрации. Фактическое место жительства при этом подтверждается личным заявлением пенсионера, которое необходимо раз в год представлять в Пенсионный фонд для продления права на выплату. С апреля прошлого года до конца 2021 года такое заявление не нужно подавать в территориальный орган ПФР".

Северяне, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышение вдвое фиксированной выплаты к пенсии. В 2021 году ее размер, с учетом районного коэффициента, составил 9 066,72 рублей, сообщает ТАСС.

К районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям относятся острова Северного Ледовитого океана и его морей, республика Саха, Сахалинская область, территории Камчатского и Красноярского краев, Чукотка, Магаданская и Мурманская области, Республики Коми, Тыва, Карелия, Алтай, Бурятия, территории Приморского и Хабаровского краев, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, Пермский край, Архангельская область, районы Амурской и Иркутской области.

Источник — tass.ru
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