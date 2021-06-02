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Игорь Николаев поздравил подписчиков снимком с сонными детьми

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В честь Международного дня защиты детей Игорь Николаев показал поклонникам своих любимых женщин.

В личном блоге исполнитель опубликовал кадр с 42-летней Юлией и 5-летней Вероникой. Они лежат на кровати и с улыбкой смотрят в кадр. "Старшая дочка Юля и младшая Вероника (только проснулись!) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал счастливый отец в подписи к фото.

Стоит отметить, что, несмотря на разницу в возрасте, дети Игоря Николаева прекрасно ладят. Супруга музыканта Юлия Проскурякова и его старшая дочь также часто проводят время вместе и называют себя подругами.

Поклонники поздравили артиста с праздником и пожелали его главным женщинам всего самого хорошего. "Красивые у вас девочки и Юлия умничка, дай бог вам счастье", "Добрый день! Дочки красавицы! Пусть будут счастливыми!", "Папины дочки!", "Чудесные! Пусть любовь всегда живет в вашем доме", "Вау! Какие ангелочки!" – написали в комментариях.

Ранее россияне выразили беспокойство по поводу внешнего вида 61-летнего Игоря Николаева. В личном блоге Юлии Проскуряковой появилось видео, на котором артист гуляет с младшей дочкой. Народ отметил, что музыкант заметно располнел и стал больше похож на деда, чем на молодого отца. При этом супруга певца подчеркнула, что видео прошлогоднее.

Источник — dni.ru
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