Барановскую похвалили за выбор Борисова

02.06.2021 | 07:01

Юлия Барановская показала поклонникам, как хорошо она смотрится в паре с Дмитрием Борисовым.

Экс-избранница Андрея Аршавина вместе с другими своими коллегами стала участницей ежегодной акции Первого канала "Стань первым", в рамках которой и телеведущие и артисты в День защиты детей посещают детские дома. В этом году команда известных людей отправилась в детский дом подмосковной Балашихи. Юлия Барановская опубликовала в "Инстаграм" снимки из этой поездки, на которых она запечатлена вместе с Дмитрием Борисовым.

На фото коллеги выглядят очень счастливыми. Очевидно, что Барановская и Борисов на мероприятии предпочли держаться поближе друг у другу. На одном из фото Юлия даже нежно прильнула к ведущему "Пусть говорят", что очень порадовало ее подписчиков. Пользователи Сети давно поговаривают о том, что из коллег получилась бы хорошая пара.

"Юля вы смотритесь вместе, красивая пара" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Юля, как вы хорошо смотритесь с Димой", "Юлечка, вы с Димой очень хорошо смотритесь, красавцы. Хотела бы видеть вас вместе навсегда".

Экс-избранница футболиста не стала комментировать намеки поклонников. Телеведущая призналась, что очень любит эту добрую акцию, в ходе которой она каждый год получает положительные эмоции от общения с детьми.