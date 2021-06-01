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Стало известно о проблемах со здоровьем у Орбакайте

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Кристина Орбакайте отметила 50-летие. О том, что ждет дочь Примадонны в будущем, "Дни.ру" за кулисами "Детской новой волны" в Международном детском центре "Артек" рассказала нумеролог и психотерапевт Клара Кузденбаева.

"В этом году Кристине надо особое внимание обратить на здоровье, – уверена Клара. – Вижу определенный риски. Но вообще, судя по нумерологической карте жизни, Кристина Орбакайте – человек очень счастливый. Она большая труженица! И самое интересное, что у нее исполняются все самые невероятные мечты. У нее код мечтателя по жизни".

Нумерология, на которой основывает свои знания Клара Кузденбаева, это древняя вера в религиозные, эзотерические или мистические связи между числами и будущим или характером человека. Это понятие часто связано с паранормальными явлениями, астрологией и другими гаданиями.

Напомним, многие, даже самые смелые, нумерологические прогнозы Клары касаемо семьи Примадонны сбылись.

"Помню, как в сентябре 2011 году я снималась в фильме про Филиппа и Аллу на НТВ, – ранее "Дни.ру" признавалась Клара. – И тогда я сделала свой прогноз касаемо будущего короля российской эстрады – сказала, что его ждет год славы, успеха, популярности, но, самое главное, рождения ребенка. На канале про ребенка вырезали, а в ноябре в Майами у него родилась девочка (Алла-Виктория – Прим. ред.).

Источник — dni.ru
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