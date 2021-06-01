Салтыкова рассказала об угрозе тюрьмы из-за измены любимого человека

01.06.2021 | 14:24

Певица отметила, что возлюбленный пытался скрыть измену. Однако ему не позволили.

В студии программы Андрея Малахова появилась Елена Проклова. Она рассказала о том, как живет после откровений. Артистка призналась, что все ее близкие и коллеги разделились на два лагеря. Ее активно поддержала Ирина Салтыкова.

Певица поделилась своей историей. По ее словам, бывший супруг якобы изменил ей с несовершеннолетней девушкой через год после рождения дочери. Избранник не хотел рассказывать ей о юной любовнице, но в его план вмешались другие люди. Артистка утверждает, что девушка была дочерью высокопоставленного человека, а потому однажды в их доме появился мужчина, который начал угрожать мужу.

Тогда именно супруг открыл ему дверь, а затем они долго общались на кухне. Ирина Салтыкова убеждена, что бывшего возлюбленного серьезно напугали, а потому он пришел к ней и рассказал правду. Тогда она была не в силах даже злиться на избранника, так как боялась, что его посадят в тюрьму.

Напомним, ранее Елена Проклова заявила о том, что ее якобы изнасиловал популярный деятель кино, когда ей было 15 лет. По словам актрисы, он продолжал издеваться над ней несколько лет, а она боялась ответить отказом. Знаменитость осудили многие коллеги и друзья, отметив, что она намекает на великого человека, который просто не мог совершить подобное против ее воли.