Россиян ожидают июньские заморозки

01.06.2021 | 07:19

Погода продолжает удивлять. В мае в центральных регионах России фиксировались температурные рекорды. Пришло время сказать свое слово и июню.

Аномальная погода ждет россиян в первые числа месяца. Особенно не повезет жителям Московской области.

В регион придут заморозки. Об этом сообщили представители регионального главка МЧС, передают "Вести Подмосковья".

По данным специалистов, ночью 2 июня температура воздуха опустится до зимних значений. Местами в Подмосковье будет до минус двух градусов. В связи с этим жителям региона с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями рекомендовали не выходить на улицу без необходимости, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о похолодании, которое коснется центра Европейской России. Его виновником стали холодные воздушные массы. Кроме понижения температуры россиян ожидают дожди.