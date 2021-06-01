Появилась ясность с полетами в Турцию на отдых

01.06.2021 | 05:07

Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня. Об этом сообщили представители российского оперативного штаба по коронавирусу.

По данным СМИ, причиной ограничений по-прежнему является напряжённая эпидемиологическая ситуация. Однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в стране снизился прирост новых случаев заражения и выразил надежду, что полёты будут возобновлены в ближайшее время, сообщает "Общественная служба новостей".

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией сообщал, что Турция может открыть границы для россиян уже этим летом.

«Изучается вопрос восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с аэропортами Турции, включая курорты, уже этим летом, после того как станет очевидной положительная динамика заболеваемости и третья волна пойдет на спад», — сказал источник.

15 апреля в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией на полтора месяца. При этом между Москвой и Стамбулом осталось два рейса в неделю, которые обслуживаются авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).