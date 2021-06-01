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Появилась ясность с полетами в Турцию на отдых

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Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня. Об этом сообщили представители российского оперативного штаба по коронавирусу.

По данным СМИ, причиной ограничений по-прежнему является напряжённая эпидемиологическая ситуация. Однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в стране снизился прирост новых случаев заражения и выразил надежду, что полёты будут возобновлены в ближайшее время, сообщает "Общественная служба новостей".

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией сообщал, что Турция может открыть границы для россиян уже этим летом.

«Изучается вопрос восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с аэропортами Турции, включая курорты, уже этим летом, после того как станет очевидной положительная динамика заболеваемости и третья волна пойдет на спад», — сказал источник.

15 апреля в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией на полтора месяца. При этом между Москвой и Стамбулом осталось два рейса в неделю, которые обслуживаются авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).

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Гость||

Если это не политика (как они уверяют), то нет причин продлевать запрет, ведь в Турции сейчас низкая заболеваемость. Смешно и грустно

Гость||

На сайте Правительства нет пока никаких официальных документов, но в голове вообще не укладывается, что дотянут до последней минуты, чтоб сказать о продлении запрета, не хочется в это верить, что с нами могут так поступить!

Гость||

Турция хочет отказаться от доллара, совпадение?

Гость||

Такое неуважение к населению как к русскому так и к турецкому

Гость||

Как легко наплевать на свое население, которое живет 6 месяцев в снегу, год копит деньги что бы хоть как-то восстановиться..И отпуск теперь просто пропадет в пыльном городе. Жри на коронавирус с ослабленным иммунитетом, о нас позаботились..

Имя: Гость
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