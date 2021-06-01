Отцовство Абдулова поставили под сомнение из-за его бесплодия

01.06.2021 | 09:44

Знакомая Абдулова озвучила подробности разговора с актером. С громким разоблачением выступила Елена Проклова, которая недавно обвинила Табакова в домогательствах.

Актриса решила расставить все точки над «i» в скандале с «внебрачным сыном» Абдулова. Проклова пришла в студию программы «Прямой эфир» и высказала свое мнение, может ли 47-летний музыкант из Санкт-Петербурга являться наследником великого Абдулова.

По словам артистки, она много раз разговаривала с актером, который вполне убедительно заявлял, что не может иметь детей по причине своего бесплодия.

«Если бы у Саши была такая возможность, то у него, наверное, было бы много детей. Потому что любая женщина, которая с ним была, безусловно, хотела претендовать на возможность быть матерью его ребенка», – поведала Проклова.

Гости в студии вступили в спор с артисткой. Они указывали на тот факт, что за год до ухода Абдулова из жизни у него родилась дочь, и никто никогда не ставил под сомнение то, что это его родной ребенок.