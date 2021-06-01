Наташа Королева пытается обмануть природу и людей

01.06.2021 | 09:00

В понедельник, 31 мая, свой день рождения отмечала Наташа Королева. В последнее время она сильно изменилась.

Многие отмечают, что сейчас Наташа Королева стала выглядеть лучше, чем в молодости. Журналисты проанализировали ее выходы и вывели несколько секретов свежего и подтянутого вида звезды. Оказалось, что помимо тренировок есть и другие достойные внимания детали.

Исполнительница часто рассказывает о похудении. Она упоминала, что почти не ест мясо, отдавая предпочтение рыбе, а также периодами старается отказываться от сахара. В молодые годы она постоянно появлялась в достаточно откровенных нарядах, демонстрирующих все прелести пышных форм. Теперь все стало иначе.

Наташа Королева все еще обожает короткие юбки и костюмы с глубоким декольте. Однако подчеркивает она всегда не только грудь, но и тонкую талию. Для этого дива нередко использует любимый голливудский прием: темные вставки в нужной области, которые визуально делают фигуру более стройной. Также она часто выходит в свет в утягивающих корсетах.

Поклонники нередко интересуются, как склонной к полноте артистке удается держать себя в форме. Она не скрывает, что ей приходится много трудиться. В одном из интервью певица объясняла, что практикует интуитивное питание, а также не употребляет молочные продукты и колбасы.