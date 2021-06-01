Дети Селина мирно разберутся с наследством звезды «Улиц разбитых фонарей»

01.06.2021 | 06:13

Сергей Селин недавно переболел коронавирусом, но ему удалось перенести болезнь довольно легко.

Совсем недавно знаменитый актер отметил свое 60-летие. В этом возрасте артист является отцом взрослого сына от первого брака и двоих маленьких детей, которые родила мужчине уже вторая супруга. Несмотря на обилие наследников, Сергей Селин еще не составил завещание, так как чувствует, что еще рано.

Недавно артист заразился ковидом, но узнал об этом, только сдав тест. Характерных для этой болезни симптомов у мужчины не было, поэтому никакого страха не возникло. После болезни у актера продолжают сохраняться в крови антитела, что, по его мнению, говорит о крепком иммунитете.

Хорошое здоровье позволяет Селину пока не думать о завещании. К тому же, мужчина уверен, что, "когда все случится", его наследники не будут ругаться и разберутся мирно. Впрочем, он не отказывается им помочь и еще подумает о документах.

Во время пандемии Сергей Селин не жаловался на отсутствие доходов, как многие другие артисты. Дукалис содержал молодую семью, благодаря накоплениям, которые ему удалось сделать ранее. Однако мужчина признался "Собеседнику", что в то время стал чаще поднимать себе настроение горячительным. Теперь, когда у актера снова много работы, времени на это уже нет.