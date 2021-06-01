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Черная метка: в паспортах некоторых россиян могут появиться особые отметки

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила изменить законодательство в борьбе с сексуальным насилием в отношении детей.

В частности, она предложила ввести в стране постоянный надзор за педофилами. В последнее время страну буквально захлестнула волна преступлений, связанных с нарушением половой неприкосновенности детей.

Кроме того, Кузнецова выступила с идеей оставлять в их паспортах особые отметки в виде штампов и создать единую систему данных для органов, занимающихся профилактикой правонарушений несовершеннолетних.

Помимо этого омбудсмен посоветовала правительству России создать сеть центров помощи пострадавшим от преступников детям и их семьям, сообщает Vse42.ru.

Ранее в российском обществе снова встал вопрос о введении смертной казни для педофилов. Согласно данным статистики, осужденные за половое насилие в отношении детей, как правило, снова совершают подобные преступления.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее в российском обществе снова встал вопрос о введении смертной казни для педофилов. Согласно данным статистики, осужденные за половое насилие в отношении детей, как правило, снова совершают подобные преступления.
Какие метки?! Вы о чем? Над детьми надругаются, психику ломают, а вы следить за ними удумали, метки. Таких к растрелу и все. Чтоб не повадно было. Или над ними самим надругаться по полной, отрезать одно место. Ходят такие по земле и смотрят на беззащитных детей.

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