Черная метка: в паспортах некоторых россиян могут появиться особые отметки

01.06.2021 | 08:09

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила изменить законодательство в борьбе с сексуальным насилием в отношении детей.

В частности, она предложила ввести в стране постоянный надзор за педофилами. В последнее время страну буквально захлестнула волна преступлений, связанных с нарушением половой неприкосновенности детей.

Кроме того, Кузнецова выступила с идеей оставлять в их паспортах особые отметки в виде штампов и создать единую систему данных для органов, занимающихся профилактикой правонарушений несовершеннолетних.

Помимо этого омбудсмен посоветовала правительству России создать сеть центров помощи пострадавшим от преступников детям и их семьям, сообщает Vse42.ru.

Ранее в российском обществе снова встал вопрос о введении смертной казни для педофилов. Согласно данным статистики, осужденные за половое насилие в отношении детей, как правило, снова совершают подобные преступления.