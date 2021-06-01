Черная метка: в паспортах некоторых россиян могут появиться особые отметки

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила изменить законодательство в борьбе с сексуальным насилием в отношении детей.
В частности, она предложила ввести в стране постоянный надзор за педофилами. В последнее время страну буквально захлестнула волна преступлений, связанных с нарушением половой неприкосновенности детей.
Кроме того, Кузнецова выступила с идеей оставлять в их паспортах особые отметки в виде штампов и создать единую систему данных для органов, занимающихся профилактикой правонарушений несовершеннолетних.
Помимо этого омбудсмен посоветовала правительству России создать сеть центров помощи пострадавшим от преступников детям и их семьям, сообщает Vse42.ru.
Ранее в российском обществе снова встал вопрос о введении смертной казни для педофилов. Согласно данным статистики, осужденные за половое насилие в отношении детей, как правило, снова совершают подобные преступления.
penzainform.ru писал(a):Какие метки?! Вы о чем? Над детьми надругаются, психику ломают, а вы следить за ними удумали, метки. Таких к растрелу и все. Чтоб не повадно было. Или над ними самим надругаться по полной, отрезать одно место. Ходят такие по земле и смотрят на беззащитных детей.