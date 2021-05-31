«Я дура»: несущая околесицу Бузова опозорилась на концерте

31.05.2021 | 06:33

В минувшую субботу в Волгограде состоялся ParkSeason Fest, звездной гостьей которого стала Ольга Бузова. Светская львица ошарашила горожан неадекватным поведением, вычурным нарядом и неценцурной лексикой. Мало того, что поп-дива вышла на сцену с большим опозданием, так она еще и позволила себе ругаться на публике в микрофон.

"Мне 35 лет, и я дура. Когда я закончу, можете уходить. Хотя нет, решайте сами. В этом мире я королева! Не хочешь — иди в другой!" — объявила волгоградцам поющая телеведущая.

У артистки хватило выдержки исполнить только три песни, затем она скрылась от пораженных зрелищем людей. Отдуваться за возмутительное поведение звезды пришлось подтанцовке — она тянула на себе все действо.

Отдышавшись в закулисье, Ольга Бузова продолжила развлекать публику непонятными высказываниями и призывами. Выступление поп-дивы ввело зрителей в ступор и вызвало оторопь. По словам очевидцев, у певицы заплетался язык, а все, что она делала, было крайне непонятно и возмутительно.

Напомним, прилетев в Волгоград, Ольга Бузова сделала пикантное фото на фоне церкви. Телеведущая надела купальник и выпятила на камеру пятую точку. Россияне пришли в ужас от того, что звезда пиарится с помощью религиозных объектов.