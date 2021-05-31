Вскрылся обман: от Пелагеи пытались утаить 180 миллионов рублей

31.05.2021 | 15:54

Представитель певицы Пелагеи рассказал, что хоккеист Иван Телегин пытался обмануть звезду.

Судебные тяжбы бывших супругов продолжаются. Защитник артистки сделал громкое заявление, выведя спортсмена на чистую воду. Оказывается, Телегин спрятал от исполнительницы дом в Барвихе, купленный два года назад за 180 миллионов рублей.

Он хотел скрыть от Пелагеи покупку особняка, где собирался обосноваться с новой невестой Марией Гончар. Иван Телегин настаивает на разделе всей недвижимости, приобретенной в браке, а также средств на счетах.

Оформил хоккеист роскошный дом на свою мать Елену Николаевну и двоюродного брата возлюбленной. Так спортсмен поступил, судя по всему, для того, чтобы недвижимость нельзя было делить при разводе. Адвокаты певицы Пелагеи бьются за то, чтобы этот дом учли в судебном процессе.

Кроме того, представители звезды сообщили, что бывший муж начал кампанию по очернению имиджа исполнительницы. В частности, некоторые СМИ писали о том, что артистка якобы мешает общению хоккеиста с дочерью Таисией. Но в окружении знаменитости заверяют, что это вранье. По словам адвоката певицы Пелагеи, родня невесты Телегина играет в очернении ее имиджа не последнюю роль.

Также представитель звезды сообщил, что она рада, что избавилась от токсичных отношений с Телегиным. В свою очередь хоккеист занят подготовкой к свадьбе с Гончар. Торжество запланировано на август. По слухам, спортсмен собирается потратить на свадьбу 50 миллионов.