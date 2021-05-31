Пять миллионов евро за раз: Слава снова призналась в безумных тратах

31.05.2021 | 10:20

В эфире программы "Ты не поверишь" Слава рассказала о роскошных подарках супруга.

Певица Слава похвасталась новым приобретением. Муж-бизнесмен Анатолий Данилицкий подарил ей золотые часы со 120 бриллиантами. Стоимость такого украшения стартует от 5 миллионов евро.

Слава призналась, что такой подарок возлюбленный преподнёс ей в честь дня рождения. Раньше он, по словам артистки, гораздо чаще и без повода радовал презентами.

Звезда не стесняется тратить деньги. На днях в своих социальных сетях она опубликовала чек из косметического магазина общей суммой свыше 120 тысяч рублей.

"Это я просто купила себе шампунь и помаду. Я никогда не смотрю на цены, а когда мне что-то выкатывают, то мне уже стыдно отказываться. Мне еще сделали скидку 20 процентов, там было больше", – призналась Слава.

Также певица любит посещать роскошные столичные рестораны. Один из последних обедов обошелся звезде в семь тысяч рублей.