Пять миллионов евро за раз: Слава снова призналась в безумных тратах

В эфире программы "Ты не поверишь" Слава рассказала о роскошных подарках супруга.
Певица Слава похвасталась новым приобретением. Муж-бизнесмен Анатолий Данилицкий подарил ей золотые часы со 120 бриллиантами. Стоимость такого украшения стартует от 5 миллионов евро.
Слава призналась, что такой подарок возлюбленный преподнёс ей в честь дня рождения. Раньше он, по словам артистки, гораздо чаще и без повода радовал презентами.
Звезда не стесняется тратить деньги. На днях в своих социальных сетях она опубликовала чек из косметического магазина общей суммой свыше 120 тысяч рублей.
"Это я просто купила себе шампунь и помаду. Я никогда не смотрю на цены, а когда мне что-то выкатывают, то мне уже стыдно отказываться. Мне еще сделали скидку 20 процентов, там было больше", – призналась Слава.
Также певица любит посещать роскошные столичные рестораны. Один из последних обедов обошелся звезде в семь тысяч рублей.
penzainform.ru писал(a):Так по ее словам о подарках, если это правда под очень большим сомнением, такой обед дешманский получается.