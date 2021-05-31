Полное разочарование: Никита Михалков обманул известного артиста

31.05.2021 | 13:48

Накануне состоялась презентация мемуаров Ефима Шифрина "Мир тесен. Короткие истории из длинной жизни". Артист решил выпустить книгу в честь своего 65-летия.

Актер отметил, что его жизнь всегда была яркой, а потому записать воспоминания стало просто необходимым шагом. Он принимает свой возраст и относится к нему с юмором, о чем и говорит название мемуаров. В произведении можно найти множество поучительных историй.

Одна из них связана с Никитой Михалковым. Ефим Шифрин утверждает, что однажды режиссер обманул его. Все случилось в 1966 году. Тогда он жил в Риге и посещал каждое мероприятие, на котором выступали знаменитости. Ефим Залманович был крайне настойчив и перед очередным просмотром "Я шагаю по Москве" подошел к кумиру. Он попросил его дать автограф, но получил отказ. Никита Сергеевич пообещал расписаться на открытке сразу после показа.

Обнадеженный артист вернулся за кулисы с мечтами о новой встрече со звездой и о заветной подписи. Однако его ждало разочарование. Оказалось, что режиссер покинул помещение сразу после их диалога. Уже сейчас Шифрин считает, что ему дали урок на всю жизнь, но в тот момент все завершилось слезами.

Теперь он не отказывает ни одному поклоннику и всегда дает автографы тогда, когда его об этом просят. Никита Михалков, сам того не подозревая, нанес ему настоящую травму. В книге актер описал забавную историю, связанную с этим фактом. Однажды он встретился с поклонником около писсуара. Молодой человек не постеснялся и попросил его о совместной фотографии. "Мог ли я ему в таком месте отказать?" – посмеялся Ефим Залманович.