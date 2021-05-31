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Пережившая драму Пугачева вышла к зрителям и разрыдалась

Печать

В эфире программы "Сегодня вечером" Алла Пугачева поделилась сокровенной историей.

На днях в передаче на "Первом канале" обсуждалась тема артистического призвания и ответственности перед публикой. Алла Пугачева не смогла молчать и рассказала о своем опыте.

По словам артистки, самый ужасный момент настиг ее на гастролях. Прямо перед одним из многочисленных концертов Алле Борисовне сообщили, что умерла ее мама в возрасте 64 лет.

Однако зритель ждал примадонну. Несмотря на стресс и истерику, певица вышла на сцену и в привычном режиме отыграла концерт. Лишь в самом конце Алла Пугачева не смогла сдержать эмоции и разрыдалась. Сама артистка убеждена, что не имела права плакать на публику, но чувства взяли верх.

"Дворец спорта, народ, что я должна была сказать, что я не могу? Нет, мы обязаны идти! Идти и петь", – откровенно рассказала Алла Борисовна.

Примадонну поддержал экс-супруг и друг семьи Филипп Киркоров. В тот роковой день он был вместе с Пугачевой.

"Когда тебе сообщили о смерти мамы, ты ответила: "Будем считать, что я узнала это после концерта". И вышла на сцену. И только в конце заплакала", – добавил Киркоров.

Источник — dni.ru
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