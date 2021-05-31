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Лариса Долина столкнулась с травлей из-за высказывания о кумире молодежи

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Конфликт звезды и блогерши Вали Карнавал стал едва ли не самым громким за последнее время. Лариса Долина устала от постоянной травли.

Все произошло на программе "Музыкалити" Максима Галкина. Юная Карнавал активно отстаивала право каждого человека на занятие музыкой, но звезда с ней не согласилась. Она заявила, что необходимо много трудиться, чтобы называть себя исполнителем. Все желающие, по ее мнению, могут лишь петь на кухне, для сцены необходимо образование.

Поющая блогерша не успокаивалась, а Лариса Долина настолько устала от громкого спора, что захотела покинуть шоу. Максим Галкин не позволил ей уйти. Скандал вызвал серьезный резонанс в обществе. Поклонники Ларисы Александровны были убеждены, что пользователи Сети встанут на ее сторону, но все оказалось сложнее.

Многие посчитали исполнительницу слишком строгой и консервативной. Ее обвинили в непонимании молодого поколения, а также в попытке унизить Валю Карнавал. На артистку посыпались громкие оскорбления. Дошло до того, что в комментариях ей постоянно желают смерти.

Теперь скандал принял новые обороты. Лариса Долина опубликовала видео в своем "Инстаграме". Певица объяснила, что не переходила на личности и не обижала саму Валю. Она лишь прокомментировала ее вокальные данные и сравнила со своими учениками. По словам артистки, она судила только о музыкальных навыках, а оскорбления ей надоели. "Хамства не терплю!" – высказалась звезда.

Источник — dni.ru
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