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Харламов сошелся с Ковальчук

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После разрыва отношений с Кристиной Асмус в сети поползли слухи о многочисленных романах Гарика Харламова.

Юморист и резидент Comedy club нечасто комментирует личную жизнь. Однако на днях Гарик Харламов подтвердил информацию об отношениях с артисткой Екатериной Ковальчук. Пару засняли папарацци на берегу моря в городе Сочи.

Как сообщают СМИ, влюбленные познакомились на съемках фильма "Гусар" год назад и сразу же начали проявлять нежные чувства друг к другу. В то время юморист еще был женат на Асмус.

28-летняя Екатерина родилась в Сыктывкаре. Профессионального актерского образование у Ковальчук нет, но еще в студенческие годы она начала пробоваться на этом поприще. Сейчас на счету актрисы 12 кино-ролей и 5 партий в театре.

Отметим, что и Кристина Асмус недолго оставалась одна. По мнению пользователей сетей и СМИ, она встречается с режиссером Алексеем Учителем. При этом официально пара еще не подтверждала эту информацию.

Источник — dni.ru
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