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«Будем надеяться»: Пахмутова не обнадежила состоянием здоровья исчезнувшего Добронравова

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Александра Пахмутова стала участницей популярного шоу. В эфире программы звезда сделала заявление про Николая Добронравова.

В декабре прошлого года композитор Александра Пахмутова и поэт-песенник Николай Добронравов заразились ковидом. Звездная чета проходила обследование в элитной московской клинике, где и подхватила опасный вирус.

Пожилые супруги понимали, что в их возрасте риск стать жертвами опасного недуга довольно высок, поэтому несколько месяцев соблюдали режим самоизоляции, но все равно не смогли уберечь себя. В январе знаменитая пара пошла на поправку и ее выписали из больницы. Тем не менее поклонники продолжают переживать за здоровье Александры Пахмутовой и Николая Добронравова.

Народная артистка СССР появилась в студии программы "Привет, Андрей!", где у нее спросили о том, как себя чувствует ее 92-летний муж. Пианистка не стала делиться подробностями состояния супруга, отделавшись парой предложений. Ничего про осложнения и прочие неудобства после коронавируса звезда не сказала. "Спасибо, лучше! Лучше все, будем надеяться", — выразилась композитор Александра Пахмутова.

Однако после выписки из больницы Николай Добронравов до сих пор не появлялся на публике. Некоторые подозревают, что звездный мужчина испытывает серьезные проблемы со здоровьем, а Александра Пахмутова просто не желает делать их достоянием общественности.

Источник — dni.ru
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