50-летнюю Кудрявцеву ошарашила новость о раке матки

31.05.2021 | 07:23

В эфире программы "Секрет на миллион" телеведущей рассказали о тяжелой болезни. Лера Кудрявцева была тронута.

50-летняя Лера Кудрявцева отличается прекрасными коммуникативными навыками. Гости передачи "Секрет на миллион", которые приходят к ней, раскрывают в диалогах и душу, и потаенные воспоминания. Звезда умело находит подход к людям с разными темпераментами и характерами, принимая их в студии НТВ, как дорогих друзей. Нередко Лера Кудрявцева проникается болью своих собеседников и сочувствует их бедам от самого сердца. Свежий выпуск программы при участии знаменитой артистки разжалобил теледиву.

Ольга Машная, сыгравшая Ольгу Зотову в кинокартине "Гардемарины, вперед!", сообщила о страшном диагнозе, который врачи поставили ее матери незадолго до кончины.

"У мамы была грыжа. Я ее стеснялась, потому что живот был большой. У нее был рак матки", — поделилась участница программы. Ольга Машная не поддерживала с родительницей близких отношений и не принимала активного участия в ее жизни, поэтому узнала о ее болезни слишком поздно.

Лера Кудрявцева смотрела на собеседницу с состраданием и пониманием. Семейная драма известной актрисы впечатлила телеведущую. Наделенная опытом, она старалась держать себя в руках — узнавать о тяжелых болезнях из звездных уст ей приходится довольно часто. Знаменитая блондинка подбирала нужные слова для того, чтобы сгладить эмоциональный подъем Ольги Машной.