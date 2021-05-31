48-летняя Наташа Королева готова дать фору молодым красоткам

31.05.2021 | 14:39

Певица Наташа Королева отмечает важный день в своей жизни. Знаменитость делает это в присущей ей манере.

Российская певица Наташа Королева стоит особняком среди всех звезд отечественного шоу-бизнеса. Она не только разрывала чарты хитами еще в девяностых, но и осталась востребованной в наши дни.

Супруга Тарзана старается брать, что называется, от жизни все. Сегодня артистка сообщила о наступлении важного дня — ей исполнилось 48 лет.

Королева решила отметить праздник в присущей ей манере. Звезда облачилась в яркий наряд, а также отдала предпочтения яркому макияжу. Глубокий вырез подчеркнул внушительный бюст исполнительницы нетленки "Маленькая страна".

При этом вокалистка исполнила на видео импровизированный танец, который выглядит весьма откровенно. В качестве музыкального сопровождения Королева выбрала культовую песню на украинском языке.

Народ от увиденного был шокирован. Пользователи Сети отметили, что Королева в подобном образе выглядит, как девочка-развратница. Боле того, россияне принялись поздравлять знаменитость, а также осыпали ее комплиментами. "Внешность и фигура шикарные. По годам ей лет 30, не больше", "Наташа, вы так вдохновляете и заряжаете своей энергетикой!", "Ты прекрасный цветок который нужна обнимать и целовать всю", "Вы молодая, красивая, позитивная", "Неважно, что там в паспорте, в душе вам всегда 18", "Для 55 лет неплохо сохранилась!", "Сейчас одни худые только в моде. Почему?", " Хулиганка аппетитная! Очень нравится! Шикарно! Кайфую от вас! Очень хочется смотреть на это видео много раз! Спасибо большое за позитив", "Песня вообще в тему, обожаю ее с детства, как и вас!".