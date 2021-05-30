Увеличен возраст родителей, которые могут рассчитывать на единовременную выплату в 90 тысяч рублей

30.05.2021 | 07:17

В столице увеличили возраст получения дополнительной выплаты при рождении ребёнка:

"Правительство Москвы распространит право на получение дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка на семьи, в которых оба родителя не старше 36 лет. Ранее это право имели лишь семьи, в которых обоим супругам не более 30 лет.

Подать заявление на получение пособия смогут семьи, в которых оба супруга — москвичи не старше 36 лет, но при этом один из них или оба достигли возраста 30 лет. Единственный родитель в возрасте от 30 до 36 лет тоже имеет право на получение пособия. Средний доход семьи на человека не должен превышать величину прожиточного минимума, сообщает LIFE SHOT.

При рождении первого ребенка размер выплаты составит 90 145 рублей (пять прожиточных минимумов), второго — 126 203 рубля (семь прожиточных минимумов), третьего и последующих — 180 290 рублей (10 прожиточных минимумов). По сравнению с 2010 годом величина выплат выросла в 2,4 раза.

Выплату смогут получить семьи, в которых ребенок родился после 1 января 2021 года", — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.