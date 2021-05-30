«Никому не показывай»: Семенович переезжает к изменившему предпочтения холостяку Фомину

30.05.2021 | 08:22

Певица Анна Семенович рассказала о планах на лето.

Сексуальная ориентация Мити Фомина обсуждается не первый год. Артист сам провоцирует слух о гомосексуальности. К 47 годам он ни разу не был женат, у него нет детей. Певец часто посещает косметолога и выбирает весьма экстраординарные наряды. Однако экс-участник группы Hi-Fi не делает каминг-аут. Напротив, он уверяет, что является обычным мужчиной, который мечтает о семье.

Во время недавнего общения Фомин намекнул на роман с Анной Семенович. Якобы певица скоро будет жить в его квартире, которая недавно была отремонтирована. Певица отметила, что переезд к Мите – это ее план на лето. Вполне вероятно, что артисты просто пошутили.

Однако стоит отметить, что Семенович уже ставит условия Фомину. Певица заявила, что Митя не должен оголять торс, если хочет жить с ней. "Застегнись и никому не показывай грудь", – сказала артистка экс-участнику группы Hi-Fi.

Митя Фомин, и правда, довольно часто оголяется. Он не стесняется публиковать в инстаграм весьма откровенные кадры. Например, несколько месяцев назад певец показал фото, на котором он позирует абсолютно обнаженным, прикрыв пах собакой.