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Ваенгу обвинили в отсутствии достойных композиций и убрали с радио

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5 июня в Москве пройдет вручение премии "Шансон года". Однако Елены Ваенги там не будет.

Организаторы раскрыли несколько секретов мероприятия. Например, через неделю для гостей церемонии выступят два звездных дуэта – Сергей Трофимов с дочерью Лизой, которая не так давно пробовала свои силы в шоу "Голос. Дети", а также Ирина Круг с сыном Александром, наследником легендарного Михаила Круга.

По словам организаторов, в этом году награду впервые получит Алена Петровская – бэк-вокалистка Елены Ваенги, которая теперь занимается сольной карьерой. А вот исполнительницы хита "Курю" на премии не будет. По слухам, звезда пропала из ротации после ссоры с продюсером Виктором Дробышем.

Главред "Радио Шансон" отметил, что не знает, куда исчезла Ваенга. По словам Рустема Ахметшина, артисты, участвующие в премии, должны попасть в хит-парад, а за последний год у певицы не было достойных композиций.

Впрочем, судя по всему, Елену Ваенгу такое положение дел не сильно смущает. Во время пандемии звезда стала меньше работать и занялась домашними делами. Например, артистка открыла в себе любовь к садоводству.

Напомним, недавно исполнительница рассказала подписчикам своего блога, сколько весит на самом деле – 88 килограммов. Также певица показала поклонникам фотографию паспорта, в которой указана ее настоящая фамилия. Елена Хрулева взяла псевдоним Ваенга в честь родного города, который 70 лет назад переименовали в Североморск.

Источник — dni.ru
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