Ничего святого: часть российских детей лишат радости

28.05.2021 | 10:04

В России могут вырасти цены на детские игрушки, предупредили производители. Это отразится на малышах, которые воспитываются в малообеспеченных семьях. Их родителям будет сложнее радовать своих крох.

Производители детских игрушек зафиксировали рост цен на сырье, из которого производится их товар. Это означает, что в ближайшее время может подскочить стоимость и конечного продукта.

Цена на материалы, по оценкам игроков на рынке, выросла с начала 2021 года на 30%-70%. Произошло это из-за разрыва производственных цепочек и нарушений логистических связей на фоне ограничительных мер из-за коронавируса.

Пока это не сказывается на кошельках покупателей, поскольку магазины реализуют те игрушки, которые были произведены еще в 2020 году. Новые игрушки, сделанные из подорожавших материалов, появятся на полках уже осенью 2021 года.

Глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина уверена, что знает выход, при котором конечный потребитель не заметит скачка цен на сырье для детских игрушек. Стабилизировать ситуацию на рынке могут меры государственной поддержки.

Речь идет о таких методах, как заморозка цены на сырье для покупателей. При этом производители тоже не останутся в накладе – им разницу между зафиксированной ценой и реальной будет компенсировать государство.