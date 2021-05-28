«Меня пугает»: 50-летняя Цой рассказала о планах выносить малыша

28.05.2021 | 09:50

Анита Ким в 19 лет вышла замуж за Сергея Цоя и стала Анитой Цой. У пары есть взрослый сын Сергей. Но не планирует ли звезда еще одного ребенка? Об этом ее прямо спросил корреспондент "Дни.ру" на пре-пати фестиваля "Жара", который состоится в июне в "Лужниках".

"В Корее, откуда я родом, обычно большие семьи, а у меня всего один ребенок, – вздыхает Анита. – И когда он вырастает и у него начинается собственная личная жизнь, понимаешь, что одного, конечно, мало".

По уверению Цой, во многом причина в муже. "Было время, когда я очень хотела второго, просила его, но супруг отказывался, – вздыхает Анита. – Он просто по гороскопу Телец, очень серьезно относится к жизни, поэтому очень боялся, что не даст еще одному ребенку хорошего образования".

Прошло время, и сегодня, как заверят артистка, настроение и желания супруга изменились диаметрально. "Он больше, чем я, наверное, теперь хочет иметь второго ребенка, – пояснила звезда. – Но только, чтобы мы были родителями, никаких суррогатных матерей! Может быть, правда, я и сама смогу выносить еще малыша, но меня пугает другое – как я буду без работы, без сцены, без выходов в свет?!"

Казалось бы, во время пандемии, когда не было работы, сиди дома да делай детей. Но у Цой все иначе. "Нам пришлось с мужем заново знакомиться друг с другом! – божится она. – Мы же проводили с ним все время вместе, круглосуточно. И оказалось, что мы – очень разные. У нас разные вкусы, пристрастия, по-разному проводим время".