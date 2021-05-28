Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|13:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Полезное

«Как фараон»: Сергей Трофимов определился с вещами, которые заберет в мир иной

Печать

5 июня состоится церемония вручения 20-й премии "Шансон года". В этот же день радиостанция "Шансон" отметит и 20-й день рождения. На сцену столичного "Крокуса" выйдут более трех десятков артистов. Среди них будет и Сергей Трофимов. Корреспондент "Дни.ру" встретился с музыкантом.

С 1994 года, когда Вы начали активно выступать и выпускать альбом, у Вас накопилось огромное количество наград, премий. Где храните все это добро?

Одних только гитарных грифов, которые вручают на "Шансоне", у меня 18 штук! Хочу, чтобы после моей смерти все эти статуэтки положили ко мне в гроб. И чтобы друзья, которые понесут потом гроб на кладбище, проклинали меня за тяжесть (смеется).

А концерт 5 июня на сцену выйдет Ваша младшая дочь – 12-летняя Елизавета. Это была чья идея?

Я был против. Дочка должна учиться в 6-и классе школы, а не выступать. Но она настояла.

Так же, как когда участвовала и в восьмом сезоне телешоу Первого канала "Голос. дети"?

От этого шага я ее отговаривал, как только мог. Зачем это вообще надо? В профессиональном росте такие конкурсы ничего не дают. Но Лиза стала упрашивать меня отпустить – мол, все подружки там уже были. Она ждала своей очереди целый год! Я думал что она откажется от этой идеи, но, увы... Правда, ей повезло с наставником (Егор Крид – Прим. ред.) – Егорка оказался нормальным парнем, занимался с дочкой, она к нему на студию ездила.

Вы отдавали себе отчет, что дочку будут сравнивать с Вами говорить, что она прошла по блату?

Конечно, хейтеров было столько, что я замучился. А дочке было все равно – она очень хотела попасть в суперфинал, потому что там ждал красивый номер в постели. Просто она победила в детском "Сан-Ремо", выступала с оркестром Квинси Джонса (американский композитор, аранжировщик и музыкальный продюсер, лауреат более 25 премий "Грэмми" – Прим. ред.) – ей очень нравится соревновательный артист.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

зачем нам это знать

Гость||

Ничем не гнушается данный персонаж, слямзил даже музыку из детской советской песни про розового слона, мдаа, и его имидж рубахи-парня уже не работает, шашлычки-коньячки, надоело всем.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

А концерт 5 июня на сцену выйдет Ваша младшая дочь – 12-летняя Елизавета. Это была чья идея?
Ну как же, к кормушке надо с пеленок приучать, как уже надоели их особенные отпрыски, где новые исполнители из народа?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте