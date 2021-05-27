Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|01:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |

Полезное

Порошина положила глаз на Аверина

Печать

Скоро на экраны выйдет продолжение сериала "Склифосовский". Творческий коллектив ленты вкладывает много сил в работу.

В столице полным ходом идут съемки продолжения медицинской теленовеллы "Склифосовский". Прошлый сезон хорошенько потрепал нервы зрителями. Любимый коллектив медиков развалился на части под гнетом личных проблем. Девятая часть готовит новые испытания героям – увольнения, повышения, суды, экзамены, любовные страсти и много что еще.

По словам исполнительницы роли Марины Нарочинской – актрисы Марии Куликовой, в продолжении ленты герои, брошенные в острые обстоятельства, раскроются с неожиданных сторон. Только через надлом, уверена знаменитость, можно перейти в новое состояние и обновить отношения.

В восьмом сезоне сериала "Склифосовский" Олег Брагин в исполнении Максима Аверина борется с коварным недугом – онкологией. По словам Аверина, его герой, преодолевая сложности, покажет пример того, как вставать на ноги после падения. В девятой части картины создатели найдут у зрителя болевые точки и укажут на них. Главное послание сериала – никогда нельзя впадать в уныние, считает Аверин.

В свежих эпизодах сценаристы погрузили экранных медиков в новые обстоятельства – теперь герои работают по всей Москве. Зрители увидят незнакомые интерьеры, интересные истории, среди персонажей появятся новички.

Например, героиня Марии Порошиной, которая присоединилась к ленте, положила глаз на Олега Брагина, его, напомним, играет Максим Аверин. По словам актрисы, в "Склифосовском" ей достался неоднозначный персонаж. Мария считает, что ее героиня страдает от недостатка любви и внимания, тем временем сама отталкивает людей, которые могли бы дать ей это. Порошина призналась, что давно является поклонницей медицинской ленты, поэтому на съемки согласилась без раздумий.

В девятом сезоне серила "Склифосовский" появится герой Геннадий Кривицкий в исполнении Андрея Ильина. Персонаж вернулся благодаря зрителям, которые проголосовали за него на официальной странице картины.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Она положила! А он на неё?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте