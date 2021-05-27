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Отпраздновавшая 52-й день рождения Варум шокировала своим внешним видом

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В честь важной даты звезда пригласила близких друзей в ресторан. Для вечеринки артистка выбрала расслабленный летний образ. Анжелика Варум появилась перед гостями в атласной блузке с длинными рукавами и белых брюках.

Фотографии с праздника появились в личном блоге Леонида Агутина. Певец написал несколько трогательных слов в адрес жены. "Тебя все любят. Не так как я, конечно, но любят, ибо как по-другому? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – заявил музыкант.

Гостями вечера также стали Наталья Подольская и Владимир Пресняков. В своем инстаграм-аккаунте певица заявила, что невероятно счастлива, что может назвать Анжелику Варум своей подругой. "Дар, который в приданом подарил мне мой любимый", – отметила исполнительница.

Поклонники остались в восторге от фотографии звезд. Народ заявил, что с годами Анжелика Варум становится только краше.

"Ну просто девочка! Юная, свежая, игривая и смешливая! Это доброта человеческая так светится изнутри ! Анжелика, Вы прекрасны", "Вы всегда были и остаетесь стилем женственности и красоты. С днем рождения Вас и нас. Радуйте, удивляйте и оставайтесь собой", "Вы с каждым годом все краше и краше. Мои самые любимые. Пресняковы +Агутины", "Красивая пара! Анжелика– очень нежная и стильная", – написали в комментариях.

Источник — dni.ru
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