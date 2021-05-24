«Я была не готова»: Стоцкая раскрыла детям правду об отце

24.05.2021 | 08:45

В 2008 году Анастасия Стоцкая рассталась с актером Алексеем Секириным. В том браке у певицы не было детей. Вскоре она начала встречаться с бизнесменом Сергеем Абгаряном.

Их отношения быстро перешли на новый уровень и пара сыграла свадьбу. В 2011-м у Анастасии и Сергея на свет появился первенец - сын Александр. Затем артистка родила бизнесмену дочь Веру. Казалось, что семейная идиллия будет длиться вечно, но корабль любви наткнулся на айсберг.

В 2019 году Стоцкая и Абгарян приняли решение расстаться. Певица долгое время хранила молчание и наконец решилась откровенно рассказать о разводе с мужем.

Стоцкая стала героиней программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ. Во время шоу артистка призналась, что расставание с предпринимателем она пережила с трудом.

«Тогда я была не готова говорить. Вопросы вызвали бы во мне болезненные моменты. Я после определенных ситуаций поняла, что не надо привлекать внимание к себе, личной жизни, своему счастью. В тот момент, когда мы разъехались, было тяжело», — сообщила Анастасия в эфире шоу.

По словам Стоцкой, в первую очередь она думала о детях. Артистка не хотела им сразу сообщать неприятную новость. Она долгое время пыталась подготовить малышей. Так, например, она задавала сыну вопрос, как бы он отнесся к расставанию мамы и папы.

«Верочка еще маленькая, ей четыре года. А разъехались два с половиной года назад. А Сашенька чувствовал, видел напряжение. Я постепенно начала его готовить, спрашивать: «Как ты отнесешься к тому, что мы с папой можем разъехаться?» У него стадии какие-то проходили. Когда мы действительно разошлись, он загрустил. Но мы сумели сделать все дипломатично. Но папа максимально участвует в процессе воспитания, просто мы живем в разных домах», — раскрыла правду Стоцкая.