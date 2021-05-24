В России готовятся испытать уникальную установку для лечения рака

24.05.2021 | 08:14

Борьба с онкологическими заболеваниями одно из важнейших направлений в отечественной медицине. Пандемия коронавируса не стала препятствием для отечественных ученых.

Специалисты Института ядерной физики СО РАН достигли определенных успехов и уже готовы начать испытывать установку для лечения онкологических заболеваний, сообщил директор учреждения академик Павел Логачев.

Новая разработка должна помочь в избирательном уничтожении клеток злокачественных опухолей. Для этого российские ученые планируют применять передовую бор-нейтронозахватную терапию.

Единственным препятствием на пути к старту программы испытаний может стать финансирование проекта. В Министерство науки поступила заявка от ученых на финансирование разработки, сообщает ТАСС.

В институте ядерной физики СО РАН подчеркнули, что в 2021 году необходимо получить 600 млн рублей, а также еще 200 млн потребуются в 2022 году. Ученые сообщают, что если финансирование не поступит вовремя, то срок начала испытаний в 2023 году может быть сорван.