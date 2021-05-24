В отношениях Лазарева и Малиновского наметился кризис

24.05.2021 | 11:15

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский давно и тесно дружат, но на днях в отношениях друзей наметился кризис.

Поклонники Сергея Лазарева уже привыкли к тому, что их кумир проводит свое время с Алексом Малиновским. В последние годы мужчины вместе ездят отдыхать и иногда вместе работают. Только в этом году артисты вместе были на Бали, в Сочи, а затем в Мексике. А недавно Сергей Лазарев отправился в Роттердам на "Евровидение", и близкий друг тоже поехал с ним.

Однако в Голландии между друзьями пробежала черная кошка – пользователи Сети сделали такой вывод после того, как Малиновский стал удалять из своего микроблога контент с Лазаревым. Артист удалил все последние записи из Роттердама и даже безжалостно прошелся по совместным роликам с Лазаревым, снятым в путешествиях. Пользователи Сети стали анализировать поведение знаменитостей и заметили, что Лазарев у себя ничего не удалял, однако под его постами пропали лайки и комментарии Малиновского.

Тем не менее, среди многочисленных догадок фанатов лидирует мнение о том, что это Лазарев все-таки обиделся на друга. Возможно, Малиновского взяли на "Евровидение" "молчаливым багажом", а он слил в Сеть свое присутствие. Также пользователи шутят о том, что Сергей мог приревновать Алекса к кому-то из еврозвезд – об этом сообщила "Экспресс газета".

Сам Сергей Лазарев ранее рассказывал, что собирается выступать в Роттердаме, однако о своем спутнике при этом не упоминал.