Сетевое издание|18+|Понедельник|24 мая 2021|12:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Полезное

В отношениях Лазарева и Малиновского наметился кризис

Печать

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский давно и тесно дружат, но на днях в отношениях друзей наметился кризис.

Поклонники Сергея Лазарева уже привыкли к тому, что их кумир проводит свое время с Алексом Малиновским. В последние годы мужчины вместе ездят отдыхать и иногда вместе работают. Только в этом году артисты вместе были на Бали, в Сочи, а затем в Мексике. А недавно Сергей Лазарев отправился в Роттердам на "Евровидение", и близкий друг тоже поехал с ним.

Однако в Голландии между друзьями пробежала черная кошка – пользователи Сети сделали такой вывод после того, как Малиновский стал удалять из своего микроблога контент с Лазаревым. Артист удалил все последние записи из Роттердама и даже безжалостно прошелся по совместным роликам с Лазаревым, снятым в путешествиях. Пользователи Сети стали анализировать поведение знаменитостей и заметили, что Лазарев у себя ничего не удалял, однако под его постами пропали лайки и комментарии Малиновского.

Тем не менее, среди многочисленных догадок фанатов лидирует мнение о том, что это Лазарев все-таки обиделся на друга. Возможно, Малиновского взяли на "Евровидение" "молчаливым багажом", а он слил в Сеть свое присутствие. Также пользователи шутят о том, что Сергей мог приревновать Алекса к кому-то из еврозвезд – об этом сообщила "Экспресс газета".

Сам Сергей Лазарев ранее рассказывал, что собирается выступать в Роттердаме, однако о своем спутнике при этом не упоминал.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Твикс

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте