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Цекало стало известно об изменах Лолиты из-за ее походов на кладбище

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В интервью YouTube-каналу "Макарена" Лолита Милявская рассказала о своих романах. За плечами певицы пять браков, один из которых с артистом и продюсером Александром Цекало. Длилась супружеская жизнь более десяти лет.

Милявская поделилась, что изменяла мужу с бандитом. Они познакомились на одном из корпоративов, где она находилась в качестве приглашённой звезды.

Милявская отметила, что отношения с криминальным авторитетом были одними из самых лучших и ярких. Также певица сказала, что не жалеет о случившемся. По словам звезды, в настоящий момент этот человек мертв.

"Он был взрослым, это, наверное, самые красивые отношения в моей жизни. И я ушла из дуэта "Академия" прямиком к нему. Он долго меня добивался. Он очень много старался сделать для меня, помочь мне", – рассказала артистка.

Лолита призналась, что долгое время скрывала от Цекало новый роман. Она боялась уйти из семьи и разорвать связь с мужем. Признаться в изменах Милявская смогла только спустя время, когда криминального авторитета убили. После смерти возлюбленного певица сбегала из дома на кладбище, из-за чего не смогла утаить неверность от Цекало.

Напомним, что недавно между Лолитой Милявской и Ксенией Собчак произошел конфликт. Певице не понравилось интервью журналистки со скопинским маньяком. Лолиту возмутил факт охраны преступника, тогда как миллионы людей реально нуждаются в такой услуге. Также певица поразилась скупостью и жестокостью мужчины.

Источник — dni.ru
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