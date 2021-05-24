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С 1 сентября некоторые категории россиян ждут новые выплаты

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В Министерстве просвещения рассказали, какие новые выплаты появятся в России осенью.

Согласно законопроекту, с 1 сентября кураторы групп в колледжах начнут получать по пять тысяч рублей в месяц, по аналогии с мерой поддержки классных руководителей в общеобразовательных школах. Ежегодно власти планируют выделять по 9,6 миллиарда рублей на новые выплаты.

Отмечается, что кураторы групп в колледжах и классные руководители выполняют сходные задачи. Среди них – создание благоприятных условий обучения, взаимодействие с родителями, формирование у воспитанников активной гражданской позиции, передает "Российская газета".

Кроме того, эта категория россиян взаимодействует с учащимися, которые оказались в трудной жизненной ситуации. По мнению инициаторов проекта, кураторы групп имеют право на выплаты, потому что не только участвуют в подготовке квалифицированного специалиста, но и воспитывают гражданина.

В апреле этого года президент России Владимир Путин назначил новые выплаты. Глава страны сообщил, что неполные семьи, где воспитывается ребенок в возрасте от 8 до 16 лет, получат в июле 5 650 рублей. Беременным женщинам положено ежемесячное пособие в размере 6 350 рублей.

Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Согласно законопроекту, с 1 сентября кураторы групп в колледжах начнут получать по пять тысяч рублей в месяц,
До выборов будут кормить как на убой.

Имя: Гость
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