Надежда Бабкина озолотилась на коронавирусе

24.05.2021 | 06:57

Минувший год принес Надежде Бабкиной не только коронавирус, но и огромную прибыль. Певица сумела заработать, пока другие голодали.

2020 год для россиян выдался непростым. Пандемия, сокращение доходов, инфляция, потеря работы — все это негативно сказывалось на благосостоянии граждан. Многие артисты выступали с заявлениями о том, что им не на что жить, нечего есть, и нужна финансовая поддержка. Немало персон из мира шоу-бизнеса переболели коронавирусом, а Надежду Бабкину коварный недуг едва не свел в могилу. Тем не менее певица вышла из комы, восстановилась и увеличила свои обычные доходы в два раза. По официальным данным, за прошлый год знаменитость заработала более 56 миллионов рублей.

У Надежды Бабкиной появилось много рекламных предложений после того, как она переболела ковидом. Кроме того, она выпустила книгу "Модная народная", которая тоже оказала влияние на ее гонорары.

Сотрудники издания "Комсомольская правда" изучили налоговые данные и определили, что имущество артистка не продавала. У нее дом в Подмосковье и четыре квартиры: две в Болгарии, две в российской столице.

Для сравнения, Геннадий Хазанов за 2020 год заработал чуть больше девяти миллионов рублей, а Ирина Апексимова, работающая директором "Театра на Таганке", около семи с половиной. В доходах 71-летняя Надежда Бабкина обогнала многих звездных личностей вопреки сложным обстоятельствам и проблемам со здоровьем.