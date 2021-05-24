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Домработница рассказала о сидящем на шее Пугачевой муже

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Бывшая домработница Аллы Пугачевой недоумевает, как певица могла связаться с таким человеком, как Александр Стефанович.

Вторым мужем Примадонны был кинорежиссер Александр Стефанович. Пара поженилась в 1977 году, а через два года в звездную семью пришла работать подольчанка Людмила Дороднова.

Женщина стала не просто домработницей в доме певицы, но и настоящим ангелом-хранителем знаменитой артистки. Людмила наблюдала за отношениями супругов и теперь может с уверенностью сказать, что этот брак стал для певицы роковой ошибкой. По ее словам, так считает и сама Алла Пугачева.

Экс-домработница звезды рассказала, что Стефанович использовал Пугачеву в собственных целях, а она безвозмездно его содержала. Для него главную роль играли деньги, которые зарабатывала жена. Мужчина хвастался якобы заработанной им квартирой, а затем и вовсе заявил, что это он сделал из Пугачевой звезду. Однако Дороднова уверена, что Алла Борисовна всего добилась собственным трудом – об этом она рассказала телеканалу "НТВ".

Ранее Дороднова вспоминала и о другом браке Примадонны. Третьим мужем артистки стал концертный директор и продюсер Евгений Болдин. Экс-помощница вспомнила, как однажды певица поссорилась с супругом и позвала ее гулять по Москве. Тогда Алла Пугачева спустилась в метро, а затем предложила Людмиле Дородновой забраться на крышу, и это было счастливое время.

Источник — dni.ru
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