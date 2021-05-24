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«Будто его нет»: зрителей возмутили речи о тяжелобольном Зайцеве

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Несмотря на тяжелое состояние, Вячеслав Зайцев пришел в популярное шоу, первым ведущим которого он когда-то был.

Дом моды Вячеслава Зайцева в настоящее время испытывает не лучшие времена, как и сам великий кутюрье. 83-летний модельер давно страдает прогрессирующей болезнью Паркинсона и уже почти не может передвигаться самостоятельно. Тем не менее, сегодня Вячеслав Зайцев появился в студии программы "Модный приговор" на Первом канале и услышал о себе множество приятных слов.

Поддержать великого кутюрье пришли его друзья, которые вспомнили интересные истории, связанные с модельером, продемонстрировали созданные им наряды и в очередной раз поблагодарили художника. Среди гостей студии была диктор Анна Шатилова, фигуристка Наталья Бестемьянова, модель Алиса Крылова и другие поклонники творчества великого мастера.

Пока гости программы и ее ведущие на все лады восхваляли Вячеслава Зайцева, сам он сидел с отсутствующим видом и даже в темных очках выглядел не очень хорошо.

У зрителей модного суда сложилось неприятное впечатление прощания с великой эпохой. После просмотра передачи пользователи Сети отметили, что в студии о модельере говорят так, как будто его там нет. Также многие написали, что не стоило таскать больного человека в студию, так как на пользу ему это явно не пойдет да и впечатление создается очень тягостное.

Источник — dni.ru
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