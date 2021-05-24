69-летний Олег Газманов пожаловался на боли

24.05.2021 | 07:24

Боли в плече не прекратились. Рука Олега Газманова начала отниматься.

В эфире программы "Секрет на миллион" артист рассказал о состоянии своего здоровья.

По его словам, сначала он просто травмировал руку на отдыхе в Крыму. Занимаясь активным спортом, артист не рассчитал интенсивность тренировки. Спустя время рука начала болеть и доставлять дискомфорт. Врачи диагностировали растяжение и разрыв связок и назначили лечение. Сейчас певец чувствует себя лучше.

Сам Газманов достаточно спокойно относится к травме. В свои 70 он достаточно крепок и вынослив. В шоу "Секрет на миллион" он прокомментировал эту ситуацию.

"Все-таки мне в этом году 70. И у меня, например, с плечом сейчас проблемы. Мне подкатили SUP-борд на отдыхе в Крыму, встречный ветер и волна, а я развалился на пляже, не размялся, подскочил на этот SUP-борд и поперек волны. И я перегрузил плечо", – поделился Олег Газманов.