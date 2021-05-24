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69-летний Олег Газманов пожаловался на боли

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Боли в плече не прекратились. Рука Олега Газманова начала отниматься.

В эфире программы "Секрет на миллион" артист рассказал о состоянии своего здоровья.

По его словам, сначала он просто травмировал руку на отдыхе в Крыму. Занимаясь активным спортом, артист не рассчитал интенсивность тренировки. Спустя время рука начала болеть и доставлять дискомфорт. Врачи диагностировали растяжение и разрыв связок и назначили лечение. Сейчас певец чувствует себя лучше.

Сам Газманов достаточно спокойно относится к травме. В свои 70 он достаточно крепок и вынослив. В шоу "Секрет на миллион" он прокомментировал эту ситуацию.

"Все-таки мне в этом году 70. И у меня, например, с плечом сейчас проблемы. Мне подкатили SUP-борд на отдыхе в Крыму, встречный ветер и волна, а я развалился на пляже, не размялся, подскочил на этот SUP-борд и поперек волны. И я перегрузил плечо", – поделился Олег Газманов.

Источник — dni.ru
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Чрезмерная дрочка опасна и приводит к слепоте

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