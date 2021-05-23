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Ведущая Первого канала Андреева ошарашила публику красным глазом

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В столичном Музее военной формы состоялась выставка под названием "Заряжай Катюшу". Свои творения на суд зрителя предоставили более 20 живописцев.

Художники изобразили известных соотечественниц с именем Екатерина. Среди них – Максимова, княгиня Дашкова, Фурцева, Варнава, Андреева и другие.

Интересно, что в абстрактном портрете художника Артема Колпакова многие не узнали ведущую Первого канала. Он изобразил Екатерину Андрееву с гигантским красным глазом.

Автор полотна объяснил, что лично не знаком с теледивой, но именно такое представление у него составилось о звезде экрана. Интегрировав профессиональную деятельность ведущей в свою картину, живописец, по его мнению, показал ее многоликость.

Знает ли сама телеведущая, как увидел ее мастер, неизвестно, Но можно предположить, что об этом ей поведают знаменитые коллеги. Например, Екатерина Стриженова, портрет который тоже был на выставке.

Источник — dni.ru
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