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Прояснилась судьба наследства Людмилы Зыкиной

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После смерти Зыкиной в 2009 году многие начали обвинять Юлиана в корысти. Они утверждают, что мужчина специально сблизился с певицей, чтобы заполучить ее наследство. Сам Юлиан отрицает свою связь с имуществом звезды.

Мужчина утверждает, что их связывала исключительно крепкая дружба, а сама Людмила Георгиевна относилась к нему как к сыну. По словам Юлиана, в их отношениях он не преследовал намерения стать наследником артистки.

"Кому что там досталось, какое наследство… Я могу сказать одно: мне бриллианты она никакие не дарила!" – дерзко заметил друг певицы.

Близкие Людмилы Зыкиной всегда не любили Юлиана. Они считают, что он дружил со звездой из корыстных побуждений. Также друзья утверждают, что за счет отношений с Людмилой Георгиевной Юлиан хотел добиться карьерных высот.

"Он спел одну песню и решил, что он может таким образом претендовать на какие-то родственные отношения с ней", – недовольно отметила Эльвира Митрофанова, подруга Зыкиной.

Напомним, что знакомство Юлиана и Людмилы Георгиевны произошло случайно. Они были соседями в гостинице. Зыкина предложила Юлиану поесть, а после между ними завязалась крепкая дружба.

Источник — dni.ru
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