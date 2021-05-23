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На шестидесятом году жизни Сябитова сделала открытие в интимной сфере

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Ведущая шоу "Давай поженимся!" Первого канала призналась, что недавно поменяла свое отношение к интиму.

Теледива заявила, что всегда считала, что близость между мужчиной и женщиной необходима для здоровья. Но теперь она изменила точку зрения.

59-летняя Роза Сябитова узнала, что в ее возрасте секс не продлевает жизнь. Звезда посоветовалась с несколькими врачами и была удивлена, что их мнения о постельных играх оказались неоднозначными.

По ее словам, все сошлись в том, что в определенном возрасте заниматься сексом для поддержания хорошего здоровья не обязательно. Это успокоило телесваху. Так что отныне знаменитость больше не заморачивается на тему секса. Вместе с тем, совсем в интимной близости она Роза Сябитова себе не отказывает.

"Я успокоилась", – поделилась ведущая. Она добавила, что стала больше времени уделять другим важным делам – строительству и тому, что оставить внукам.

Напомним, ранее Роза Сябитова высказалась на тему того, почему представительницы прекрасного пола часто живут с неблагополучными мужчинами. По ее мнению, наркоманов, алкоголиков и тиранов выбирают, как правило, дамы, у которых есть трудности.

Источник — dni.ru
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