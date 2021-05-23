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Чумаков и Шелест стали героями свадебной церемонии в качестве жениха и невесты

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Алексей Чумаков и Ольга Шелест внезапно стали парой на проекте "Я вижу твой голос". В эфире шоу их шуточно поженили.

Торжественный обряд бракосочетания стал изюминкой выпуска новой передачи на канале "Россия 1". Ольга Шелест и Алексей Чумаков неожиданно для телезрителей стали героями свадебной церемонии в качестве жениха и невесты.

Дело в том, что среди участников шоу "Я вижу твой голос" была выездной регистратор Ольга Ковалева, которая предложила устроить официальное торжество в импровизированном формате.

Все началось с того, что Алексей Чумаков и Ольга Шелест были в одной команде и отлично ладили, их мнения во многом совпадали. Внезапно певец обратился к телеведущей с кокетливым предложением. "Может, мы поженимся?" — объявил мужчина с изрядной долей юмора. Над шуткой артиста многие посмеялись и она переросла в интригующее мероприятие.

Свадебный регистратор Ольга Ковалева из Владимирской области организовала для певца и телеведущей свадьбу экспромтом. На глазах у публики она показала, как можно связать людей узами брака в кратчайшие сроки. Однако мужем и женой на шоу "Я вижу твой голос" артистов так и не объявили. Валерий Меладзе метко предостерег Алексея Чумакова от многоженства, которое в России не приемлемо, а Ольга Шелест призналась, что уже имеет избранника, покорившего ее сердце.

Источник — dni.ru
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