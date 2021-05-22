Полезное

Запрет на выращивание петрушки на даче объяснили

Печать

Сообщество дачников пришло в шок из-за уголовного преследование за выращивание петрушки.

С недавних пор, в перечень запрещенных растений включены семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для жизни человека масло.

Речь идет о так называемой петрушке кудрявой. Ее семена включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

Юрист Евгений Корчаго разъяснил агентству «Прайм», кого коснется запрет. Мужчина отметил, что сама петрушка не запрещена. Ее выращивание и употребление абсолютно законно.

А вот если речь идет о петрушке кудрявой, и будет доказано, что семена выращиваются с целью получения масла, то за это грозит ответственность по статье 228 Уголовного кодекса России.

Согласно законодательству, статья предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные на срок до двух лет, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте