Запрет на выращивание петрушки на даче объяснили

22.05.2021 | 12:26

Сообщество дачников пришло в шок из-за уголовного преследование за выращивание петрушки.

С недавних пор, в перечень запрещенных растений включены семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для жизни человека масло.

Речь идет о так называемой петрушке кудрявой. Ее семена включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

Юрист Евгений Корчаго разъяснил агентству «Прайм», кого коснется запрет. Мужчина отметил, что сама петрушка не запрещена. Ее выращивание и употребление абсолютно законно.

А вот если речь идет о петрушке кудрявой, и будет доказано, что семена выращиваются с целью получения масла, то за это грозит ответственность по статье 228 Уголовного кодекса России.

Согласно законодательству, статья предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные на срок до двух лет, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.