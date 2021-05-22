В суровом Челябинске мужчина сутки ходил с ножевым ранением, а в скорой его не заметили

22.05.2021 | 08:37

В Челябинске произошла очередная страшная история, которая в очередной раз доказала, что в этом городе живут суровые люди.

В одном из отделений полиции скончался мужчина. Он являлся подозреваемым в совершении кражи и пришел в участок за копией обвинительного заключения.

Вот только дождаться нужных бумаг гражданин Долгушин не смог. Евгений умер прямо в здании отделения полиции. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть жителя Челябинска, а предварительной причиной указали остановку сердца на фоне длительного приема алкогольных напитков.

Чуть позже было проведено вскрытие и судмедэксперты выяснили, что Долгушина ударили ножом в грудь. Время нанесения роковой раны не совпадало с визитом мужчины в полицию. Ударили ножом Долгушина накануне. Произошло это дома, а сделала это его жена.

Следователи выяснили, что Ольга Долгушина застала находящегося под подпиской о невыезде 42-летнего мужа Евгения в очередной раз пьяным, а он начал просить денег на "догнаться". Женщина решила "покончить с этим" и ударила супруга ножом. Мужик сутки ходил с ножевым ранением, с ним же и отправился в полицию за документами.