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В суровом Челябинске мужчина сутки ходил с ножевым ранением, а в скорой его не заметили

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В Челябинске произошла очередная страшная история, которая в очередной раз доказала, что в этом городе живут суровые люди.

В одном из отделений полиции скончался мужчина. Он являлся подозреваемым в совершении кражи и пришел в участок за копией обвинительного заключения.

Вот только дождаться нужных бумаг гражданин Долгушин не смог. Евгений умер прямо в здании отделения полиции. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть жителя Челябинска, а предварительной причиной указали остановку сердца на фоне длительного приема алкогольных напитков.

Чуть позже было проведено вскрытие и судмедэксперты выяснили, что Долгушина ударили ножом в грудь. Время нанесения роковой раны не совпадало с визитом мужчины в полицию. Ударили ножом Долгушина накануне. Произошло это дома, а сделала это его жена.

Следователи выяснили, что Ольга Долгушина застала находящегося под подпиской о невыезде 42-летнего мужа Евгения в очередной раз пьяным, а он начал просить денег на "догнаться". Женщина решила "покончить с этим" и ударила супруга ножом. Мужик сутки ходил с ножевым ранением, с ним же и отправился в полицию за документами.

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Гость||

В Иркутске росгвардеец убил человека выстрелом в спину.

Почему росгвардеец вообще достал оружие, ему ведь никто не угрожал?!», — возмущается мать погибшего. По ее словам, сотрудник Росгвардии достал пистолет и начал угрожать Илье. Затем охранник клуба завел ему руки за спину, подошел росгвардеец, чтобы надеть наручники, и в этот момент выстрелил в спину Илье. Он умер до приезда скорой помощи.

Его мать говорит, что сын был уравновешенным и умел договариваться, у него остались двое детей.

На видео видно, что это преднамеренное убийство.

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