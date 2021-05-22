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Пышную свадьбу Азизы проведут за счет знакомых и друзей

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Певица Азиза и ее итальянский возлюбленный готовятся сочетать себя узами брака и хотят устроить пышную свадьбу.

Не так давно 57-летняя артистка окончательно приняла предложение руки и сердца от своего горячего 40-летнего поклонника. Теперь будущие молодожены активно готовятся к торжеству. В эфире шоу Андрея Малахова избранник певицы Азизы озвучил, что свадьба обойдется влюбленным в 15 миллионов рублей.

Позже выяснилось, что эта цифра повергла невесту в шок, и она заявила, что шиковать сейчас не время, поэтому расходы пришлось урезать. Однако после этого молодым вызвались помочь многочисленные друзья, и стало понятно, что пышному торжеству все же быть.

Алессандро рассказал "Собеседнику", что помощь приходит из разных уголков страны и даже мира. Например, один из заводов Санкт-Петербурга готовит для торжества фарфоровый сервиз с павлиньим пером. Зал для торжества бесплатно декорируют флористы из Сергиева-Посада, а развлекать гостей на безвозмездной основе вызвался эстрадно-симфонический оркестр Александра Клевицкого. Племянник певицы испечет огромные свадебные торты, а свежайшие продукты доставят друзья из Узбекистана и Краснодарского края.

После свадьбы молодая семья планирует жить на две страны. Артистка счастлива и жалеет лишь о том, что не познакомилась с Алессандро раньше. Певица Азиза даже заявила, что еще хочет родить возлюбленному наследника.

Источник — dni.ru
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