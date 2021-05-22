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ПФР: выплата в 15 000 рублей доступна по заявлению

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В Пенсионном фонде РФ раскрыли подробности ежемесячных выплат. На деньги из средств материнского капитала имеют право граждане России, постоянно проживающие на территории страны. При этом второй ребенок должен появиться в семье с 1 января 2018 года.

Еще одним важным условием для назначения выплаты является материальное положение. Размер дохода на одного члена семьи не должен превышать 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ на II квартал прошлого года.

"Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму для детей, установленному в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Например, в 2021 году в Москве это 15 450 руб., в Московской области – 13 317 руб", - сообщили в ПФР.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать лично или через представителя в любой клиентской службе Отделения ПФР или МФЦ, а также в электронном виде на сайте ПФР или портале госуслуг.

Обратиться за выплатой можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Первый выплатной период назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года, после этого необходимо подать новое заявление.

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