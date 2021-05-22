Пенсионный капитал в 100 тысяч: кто сможет претендовать и когда

22.05.2021 | 10:32

Пенсионный капитал будут выплачивать при выходе человека на пенсию и резком сокращении доходов. С такой инициативой выступил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По мнению чиновника, нуждающимся людям просто жизненно необходимо выплачивать сумму в размере 100 000 рублей при выходе на пенсию, сообщает пресс-служба администрации региона по итогам прошедшего в области выездного совещания комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов.

"На круглом столе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов руководитель региона выступил с инициативами, которые сгенерированы по обращениям жителей. Губернатор предложил: пенсионный капитал - единовременную выплату для людей, которые вышли на пенсию и резко потеряли в доходах. Предлагается назначить 100 тысяч рублей", - указано в сообщении.

Артамонов выступил и еще с одной инициативой. Губернатор призвал в течение трех лет увеличить в России до 30 000 рублей минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который сейчас составляет 12 792 рубля.

Глава Липецкой области еще раз напомнил о необходимости перевода услуг в цифровое поле. Он предложил организовать выплату всех пособий без заявлений, чтобы люди не ходили по инстанциям с папкой документов.