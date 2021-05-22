Конец образованию? С 1 сентября изменен порядок обучения в школах

22.05.2021 | 09:25

«Министерство просвещения утверди­ло новый порядок организации образо­вательной деятельности. Он касается начальной школы, средних и старших классов, — сообщила «Российская газета». — Порядок вступает в силу 1 сентября этого года. Он будет действо­вать до начала 2027/28 учебного года».

«Новый порядок допускает сочетание разных форм получения образования — в школе и семейное, которое подразуме­вает, что ребенок осваивает образова­тельную программу самостоятельно, вне школьных стен, а для старшеклассников — еще и в форме самообразования, — го­ворит начальник управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования Пензенской области Алексей Анатольевич Федосеев.

— Однако и при семейном обучении необходимо проходить итоговую аттестацию в школе. Те, кто аттестацию не сдал либо сдал на двойки, не получат аттестат». Совершеннолетние и учащиеся 10-11-х классов по-прежнему могут сами выбирать образовательное учреждение и форму обучения.

В новом документе уточняется, что при выборе семейного образования родители должны проинформировать об этом органы местного самоуправления в течение 15 календарных дней после отчисления или не менее чем за 15 дней до начала учебного года, в котором планируется это сделать. Раньше точные сроки не указывались.

Обозначено, что ученик может в любой момент вернуться в школу, выбрать другой формат обучения или сочетать разные, если это необходимо. Раньше говорилось лишь о том, что дети, которые получают образование дома, вправе пройти проме­жуточную и итоговую аттестацию в школе.

По новому регламенту те, кто выбрал семейное обучение или самообразование, могут проходить аттестации в аккредито­ванных школах экстерном. В этом случае ребенок будет зачислен в школу на текущий учебный год или только на период сдачи соответствующей аттестации.

Срок подачи заявления для прохождения ГИА составляет:

• по программам основного общего образования — не менее чем за две недели до даты проведения итогового собеседования по русскому языку, но не позднее 1 марта;

• по программам среднего общего образования — не менее чем за две недели до проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 февраля.

Дети, находящиеся на семейном обучении и не освоившие программу начальных или средних классов, не переводятся на следующую ступень. А если у них не закрыты академические задолженности, они возвращаются в школу».

Также дополнено положение о требованиях к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения об­щеобразовательных программ. Теперь они должны соответствовать не только Федеральным государственным образо­вательным стандартам (ФГОС), но и требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи­ческого благополучия населения.

При реализации образовательных программ используются разные технологии, в том числе дистанционные, электронное обучение. При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, а также при введении режима повышенной готовности реализация образовательных программ допускается дистанционно.

Конкретизировано, что школа может использовать сетевые формы реализации образовательных программ. Проще говоря, заключать договор с другими об­разовательными организациями (например музыкальными, спортивными школами, детскими технопарками) и учитывать достижения детей в данных организациях при текущем оценивании учащихся по отдельным учебным дисциплинам.

Объемы домашних заданий должны быть такими, чтобы время на их выполнение не превышало лимитов, установлен­ных гигиеническими нормативами (2-3-и классы — 1,5 часа, 4-5-е классы — 2 часа, 6-8-е классы — 2,5 часа, 9-11-е классы — 3, 5 часа). При этом указано, что в 1-м классе не предусмотрены ни домашние задания, ни оценочные баллы.