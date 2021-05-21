«Все обрушилось»: исчезнувшая с экранов Будина рассказала о нищете и безнадеге

21.05.2021 | 07:57

Ольга Будина раскритиковала коллег по цеху. Многие артисты недовольны гонорарами и хотят помощи государства.

Звезда сериала "Граница. Таежный роман" Ольга Будина прокомментировала разгоревшийся скандал. Некоторые артисты заявили о бедственном положении, что вызвало недовольство в обществе. В безденежье актеров ввергла пандемия. Творческая интеллигенция оказалась не готова к форс-мажору.

Не так давно, например, актер Валерий Гаркалин пожаловался на зарплату – за один спектакль он получает от 50 до 80 тысяч рублей. Этих денег звезде театра кажется недостаточно. Недовольна гонорарами и актриса Рената Литвинова.

По словам Ольги Будиной, современный актер чувствует себя частью чего-то важного, того, что воздействует на умы и формирует подрастающее поколение. Также российские артисты часто оглядываются на западных коллег, которые купаются в роскоши. Отечественным звездам сцены кажется, что и они достойны сладкой жизни.

Между тем, как утверждает Будина, сложнее всего артистам пришлось в 90-е. Многие работники театра и кино тогда попали в беду и в буквальном смысле умирали в нищете. Власть сменилась, артисты остались без помощи. Люди в СССР жили сегодняшним днем, ведь повсюду была стабильность.

"А когда все обрушилось в 90-е, неожиданно выяснилось, что у них ничего не накоплено", – сказала звезда сериала "Граница. Таежный роман".

Новой государственной верхушке не было дела до советских актеров. Тогда звездам уходящей эпохи помогали только общественные организации. Ольга Будина обозначила профессии, без которых народу не выжить, – это врачи и учителя, именно они, по ее мнению, должны поддерживаться в первую очередь.

Сегодня Ольга Будина практически не снимается. Звезда сериала "Граница. Таежный роман" занимается благотворительностью и общественной деятельностью.