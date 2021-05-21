Ведущий Первого канала: старые мозги во власти мешают развитию России

21.05.2021 | 00:06

Владимир Познер обрушился с критикой на власть во время телемарафона, который транслируется на сайте российского общества «Знание».

Как сообщает URA.RU, ведущий Первого канала заявил, что главная проблема России в людях со «старыми мозгами», которые находятся у власти.

Страна может стать либеральной и демократичной после того, как из руководства уйдут те, кто «ходили в советскую школу», считает Владимир Познер.

«Считаю, что тот факт, что до сих пор наша страна управляется этими людьми, это проблема серьезная. Эти люди были сформированы обществом, которого больше нет. Они попали в новое общество, новые условия и не должны управлять страной своими старыми мозгами», — выразил свою точку зрения Познер во время общения с участниками марафона «Новое знание».

Журналист заявил, что он хотел бы увидеть значительную смену руководящего состава страны в ближайшие 10 лет. Тогда, по его мнению, Россия будет сильно меняться, станет более открытой, а люди будут относиться к чужому мнению «без злобы».